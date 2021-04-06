Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 апреля выросло на 107

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал последние подробности о новых случаях заражения инфекцией в регионе. Заболевших за сутки не становится меньше. Но уже можно говорить о стабилизации. Уже несколько дней количество новых случаев заражения не превышает 100. Улучшение эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 6 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 107 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Выселковский район, здесь выявили 31, 26 и 9 новых случаев соответственно. Семь человек заразились коронавирусом в Тихорецком районе, пять – в Армавире. По четыре новых пациента попали в госпитали в Анапе и Мостовском районе, по три – в Брюховецком, Динском, Крыловском и Усть-Лабинском районах.

- По два человека с COVID-19 заболели в Курганинском, Лабинскм и Павловском районах. Единичные случаи зафиксированы в Геленджике, Горячем Ключе и Славянском районе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что 68 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один – на ЭКМО. В это время в стационарах лечатся 1303 жителя с ковидом, на дому – 1516.