Фото: КП - Кубань

Ремонт улицы Черкасской может завершиться уже в конце августа. Дорожники готовы перейти на круглосуточный режим работ, но для этого нужно согласие жителей соседних домов.

– Поручил администрации округа вести диалог с жильцами. Здесь можно сократить сроки – вместо плановых 8 месяцев постараться всё завершить до конца августа. В таком случае возможно организовать какие-то работы в ночное время, – написал в Телеграме мэр Краснодара Евгений Первышов.

Из-за близости с жилыми домами работа на участке ведется с 7 утра до 20 вечера. Если Сейчас на улице завершено фрезерование верхнего слоя асфальтобетона. В ближайшее время стартуют работы на теплосетях, сетях газоснабжения и ливневой канализации.