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Недвижимость6 апреля 2021 13:42

«Россети Кубань» за три года модернизирует крупные центры питания Адыгеи

Эти подстанции обеспечивают электричеством крупные промышленные предприятия
Максим ПАНФИЛОВ
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Фото предоставлено компанией "Россети Кубань"

Фото предоставлено компанией "Россети Кубань"

«Россети Кубань» в 2021 году начнет реконструкцию и техническое переоснащение девяти крупнейших узловых высоковольтных подстанций, расположенных в Республике Адыгея. Подстанции обеспечивают электричеством крупные промышленные предприятия и играют важную роль в экономике региона.

На реализацию этих проектов в 2021-2023 гг. энергокомпания «Россети Кубань» планирует направить 4,2 млрд рублей.

Стартовал проект реконструкции подстанции 35 кВ «Кужорская», которая обеспечивает электроснабжением пять населённых пунктов Майкопского района (4 000 жителей).

В числе потребителей – комплекс по производству и переработке козьего молока «Мирный – Адыгея». Предприятие выпускает 6 000 тонн продукции в год и готовится к расширению.

Энергетики «Россети Кубань» установят два новых силовых трансформатора, мощность подстанции вырастет в 4 раза – до 20 МВА. Кроме того, будет обновлено оборудование релейной защиты и автоматики, реконструируют отходящую линию 10 кВ (11 км).

В ближайших планах – реконструкция подстанций 110 кВ «Северная» и «Черемушки» в Майкопе, 35 кВ «Тульская», «Садовая», «Комбизавод» в Майкопском и Гиагинском районах. Также модернизация ждёт подстанции 110 кВ «ИКЕА» и «Энем» в Тахтамукайском районе и 110 кВ «Адыгейская» в Теучежском районе.

Работы охватят в общей сложности 15% центров питания Республики. Эти проекты позволят ввести к 2023 году 312,6 МВА мощности (увеличение мощности на 196,4 МВА), что обеспечит дополнительные условия для развития региона.

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