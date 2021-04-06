ВТБ погасил 20 тысяч льготных кредитов под 2% годовых

Госпрограмма кредитования предприятий на возобновление деятельности ФОТ 2.0 была запущена 1 июня прошлого года для поддержки наиболее пострадавших от влияния пандемии коронавируса отраслей экономики. Предприятиям, сохранившим до 1 апреля 2021 года более 90% или до 80% рабочих мест, ВТБ погасил кредитную задолженность полностью или в размере 50% соответственно.

«Предложенная государством мера поддержки занятости помогла российским предприятиям справиться с влиянием пандемии, продолжить деятельность и сохранить в штате сотрудников. Почти все наши клиенты выполнили необходимые условия постановления Правительства и получили льготное погашение кредитов. Это очень высокий показатель, в очередной раз подтверждающий эффективность программы кредитования на возобновление деятельности. При этом мы продолжаем поддерживать те предприятия, кому помощь все еще необходима, в рамках запущенной в марте программы ФОТ 3.0, по которой выдали около 1000 кредитов под 3% годовых», − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ.