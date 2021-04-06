Аграрии Кубани потратили 4 млрд рублей на покупку сельхозтехники

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские фермеры все больше тратят денег на новую отечественную технику. Ее модернизация в 2021 году поможет им увеличить эффективность на полях края.

С начала года кубанские аграрии закупили сельхозтехнику на более чем 4 млрд рублей. Что больше прошлогоднего показателя на 1,1 млрд. Всего приобретено 450 единиц тракторов, комбайнов и сеялок.

- В результате технического перевооружения мы видим рост энергообеспеченности агропредприятий. Сейчас она составляет 198 л/с на 100 гектаров, – сказал вице-губернатор Андрей Коробка.

В прошлом году на модернизацию фермеры потратили почти 13 млрд рублей собственных и привлеченных госсредств. Программа льготного «Росагролизинга» оказалась весьма эффективной для фермеров разного уровня. Основная масса приобретенной сельхозтехники произведена в России.

- Аграрии видят, что техника российских производителей ничем не уступает импортной. Она пользуется спросом не только в нашем регионе и стране, но и в странах зарубежья, - добавил вице-губернатор.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

126 млн рублей получат аграрии Кубани на покупку элитных семян

В целом фермеров края просубсидируют на 8 млрд рублей (читать далее)