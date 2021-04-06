Депутаты ЗСК обсудили реализацию эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на территории Краснодарского края в 2020 году

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Открывая заседание, Юрий Бурлачко напомнил, что в прошлом году депутаты поддержали решение о приостановке с 1 июня взимания курортного сбора с отдыхающих на период до 31-го декабря.

- Такое решение было принято для поддержки санаторно-курортной сферы, как одной из наиболее пострадавших в связи с введением карантина, – отметил председатель парламента Кубани Юрий Бурлачко.

В 2020 году годовой объем турпотока в регион составил немногим более 12 млн туристов, что на 30% меньше, чем годом ранее.

Министерству курортов региона на 2020 год был установлен план по поступлению средств от курортного сбора в размере 34,9 млн рублей. Несмотря на сложную эпидобстановку и введение нулевой ставки курсбора, в бюджет края собрано 38,5 млн рублей.

Собранные средства Фонда развития курортной инфраструктуры в 2020 году успешно освоены в Геленджике и Туапсинском районе. Однако уровень фактически доведенных до муниципальных образований средств от уплаты курортного сбора за три года эксперимента оставляет желать лучшего и составляет 30%.

Нераспределенный остаток Фонда – порядка 260 млн рублей.

Участвующие в заседании представители Анапы, Геленджика, Сочи и Горячего Ключа рассказали, что аккумулировали финансы от курортного сбора, чтобы провести более масштабные работы.

Подводя итог, глава краевого парламента отметил, что прогноз по туристическому сезону на этот год достаточно уверенный – в крае ожидается порядка 17 млн отдыхающих.

- Это, безусловно, существенная нагрузка на муниципальные образования, но и дополнительная возможность привлечь финансы на благоустройство своих территорий, – подчеркнул Юрий Бурлачко.