В Сочи задержали приезжего, подозреваемого в поджоге трех аптек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в поджоге сразу трех аптек. Минувшей ночью на курорте сгорели сразу три торговые точки. Они располагались в центральном районе Сочи.

- Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники полиция задержали 39-летнего мужчину, который временно проживает Сочи, – сказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас правоохранители устанавливают сумму ущерба. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.