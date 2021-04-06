Отключения света в Краснодаре 7 апреля 2021: где не будет электричества Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП» – Кубань» выяснила график отключения света в Краснодаре 7 апреля 2021. Подача электроэнергии будет отключена с 9 до 17:00 по следующим адресам краевого центра:

ул. Аэродромная, 88. ул. Октябрьская, 179. ул. Сормовская 181, 183, 183/1. Красных партизан, 6/5, 6/1. ул. Черепичная, 27, 31, 33, 37. ул. Калинина, 40, 50, 52. ул. Механическая, 9, 11, 13, 14, 15, 15/1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29\1. ул. Клиническая, 7, 9, 13. ул. В. Головатого, 398.

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