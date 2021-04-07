Краснодарский бизнесмен пытался ввезти в страну шкуры питона

Фото пресс-службы Южного таможенного управления

Предприниматель из Краснодарского края заказал в Республике Камерун изделия из кожи питона и крокодила. Этот товар должен быть сертифицирован и декларирован в особенном порядке. Но в Ростове на Южный таможенный пост бизнесмен подал декларацию на поставку простых кошельков, сумок, ремней, рюкзаков. По этому факту мужчина был оштрафован.

Фото пресс-службы Южного таможенного управления

- В авиа-посылке таможенники обнаружили неуказанные в декларации четыре шкуры питона, пять изделий из кожи варана и 17 ремней из кожи питона. Перемещение такого рода товаров должно сопровождаться предъявлением разрешения, предусмотренного Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного таможенного управления.

Весь незаконно перемещенный товар изъят.

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