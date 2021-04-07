Глава Мостовского поселения Кубани досрочно покинул свой пост

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Глава Мостовского городского поселения Сергей Александрович Бугаев досрочно сложил полномочия. Он занимал должность главы поселения 16 лет, с 2005 года.

- С 7 апреля исполнять обязанности главы Мостовского городского поселения будет Сергей Анатольевич Чертков, - сообщили в официальном аккаунте администрации.

По каким причинам Бугаев решил уйти раньше, не уточняется.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что глава Апшеронска Сергей Иващенко ушел с поста со скандалом. Покинуть кресло мэра Иващенко был вынужден по итогам прокурорской проверки. Как выяснилось, мэр Апшеронска нарушил антикоррупционное законодательство. Он сокрыл доход в 20 млн рублей.

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