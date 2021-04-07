Ведущие радио «Комсомольская правда Краснодар» стали обладателями «Золотого микрофона 2020»

Фото с церемонии награждения

В Краснодаре объявили победителей и лауреатов краевых творческих конкурсов. Лучших в своей профессии награждал Союз журналистов Кубани. Церемония прошла 6 апреля в Краснодарском музыкальном театре.

- В этом году в союз журналистов поступило рекордное количество работ. Жюри выбирало лучших из 350 участников, которые прислали 650 материалов, - сообщили в СЖ.

Авторы и ведущие радио «Комсомольская правда» Дмитрий Михеев и Нина Шилоносова получили главную награду в своей номинации – «Золотой микрофон Кубани-2020».

Дипломы

За программу «Все свои» им дали премию, каждому вручили сертификаты на 25 тысяч рублей вместе с почетными знаками «Золотой микрофон». Стоит отметить, что программа «Все свои» также вошла в шорт-лист журналистского конкурса ЮФО СКФО "Вместе медиа", который пройдет 8-10 апреля в Краснодаре.

Также от «Комсомольской правды» награду получила корреспондент Галина Копылова. Она стала лауреатом конкурса «Золотое перо-2020» за серию очерков о врачах и пациентах в номинации «Лучший материал, посвященный теме борьбы с COVID-19».