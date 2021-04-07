Орлята познают мир будущего через науку настоящего

Фото пресс-службы "Орленка"

В течение программы «Познание мира будущего через науку настоящего» дети изучают основы металловедения и знакомятся с профессиями научно-технической отрасли.

Участниками смены стали 22 ребёнка из Москвы. Это дети, имеющие достижения в области естественных наук, а также победители Всероссийского конкурса на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Познание мира будущего через науку настоящего».

«В настоящее время возрастает интерес к естественным наукам и природоподобным технологиям. Научно-техническая отрасль включает в себя целый ряд профессий, которые в ближайшем будущем станут востребованы и высокооплачиваемы. Здорово, что в рамках текущей смены ребята могут на практике заняться металловедением, поработать со специальным оборудованием - металлографическим микроскопом и под руководством опытных наставников погрузиться в данную сферу», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

За три недели смены ребята пройдут обучающий курс по металловедению, узнают «можно ли создать мифрил и орихалк?», познакомятся со стадиями производства стальных заготовок.

Дети участвуют в научных дискуссиях. Так, в рамках проекта онлайн-лекций «ОрлёнОК — открытый курс» орлята пообщались со специалистами и узнали, почему углепластик копирует панцирь краба, в чём преимущество современных природоподобных материалов, а также какие профессии инженерно-технологического направления в течение следующих десяти лет будут перспективными.

«Мне безумно интересны естественные науки, и я бы хотела связать с ними жизнь в будущем: поступить на факультет генной инженерии или вирусологии. Уверена, что эта смена даст мне много ценной информации вне школьной программы, которая точно пригодится при поступлении», – поделилась впечатлениями Александра Сущеня из Москвы.

Также в рамках смены орлята посетят курс «Лидер собственного развития: работа в команде» и тематический час «На пути к успеху». По итогу смены мальчишки и девчонки подготовят проекты на тему металловедения. Программа «Познание мира будущего через науку настоящего» продлится до 18 апреля 2021 года. Её организаторами выступают: Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», ВДЦ «Орлёнок».