Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 7 апреля выросло на 104

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 7 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 104 человека, накануне было зафиксировано 107 новых случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Новороссийск, здесь выявили 28, 13 и 11 новых случаев соответственно. Девять заболевших коронавирусом выявили в Приморско-Ахтарском районе, семь – в Белореченском и пять – в Геленджике.

- В Тихорецком районе в госпитали за сутки попали четыре человека. По три – в Усть-Лабинском и Армавире. По два новых пациента в Анапе, Кореновском, Выселковском, Динском, Крыловском, Отрадненском и Павловском районах. Единичные случаи зафиксированы в Горячем Ключе, Апшеронском, Туапсинском, Кавказском, Северском, Тбилисском и Мостовском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

В госпиталях в настоящее время лечатся 1306 пациентов, на дому – 1534. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 68 человек, один – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани привили более 120 тысяч пожилых людей старше 60 лет.

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