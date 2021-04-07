Мэр Краснодара о строительстве торгового центра вместо сенного рынка: он будет другим

Евгений Первышов

Мэр Краснодара Евгений Первышов сегодня, 7 апреля, провел традиционный брифинг. Одним из вопросов, адресованных градоначальнику, касался судьбы скобяного рынка в кубанской столице.

- Что в действительности появится вместо него?

Евгений Первышов сказал, что на месте рынка в центре города построят, как и планировали транспортный узел в него будет интегрирован торговый центр.

- Это не будет торговый центр в его традиционном понимании. Это будет абсолютно гармоничный объект внутри транспортного узла, - ответил мэр.

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