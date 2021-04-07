Евгений Первышов о планах на Госдуму: у Кубани много проблем, нужны люди, которые помогут привлечь к ним внимание Кремля

Евгений Первышов

Евгений Первышов собирается баллотироваться в Госдуму. О том, чем планирует заниматься в новом для себя качестве, мэр Краснодара рассказал на брифинге, 7 апреля.

- У региона много проблем. Это и экология, и вода в наших курортных городах...Я считаю, что могу помочь руководству региона лоббировать эти и многие другие вопросы в парламенте страны, - ответил Евгений Первышов.

Напомним, мэр Краснодара озвучил свои планы баллотироваться в Госдуму. Кроме того, он получил поддержку губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.