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Общество7 апреля 2021 11:42

Евгений Первышов о планах на Госдуму: у Кубани много проблем, нужны люди, которые помогут привлечь к ним внимание Кремля

Мэр Краснодара рассказал, чем будет заниматься, если станет депутатом
Ева МУР
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Евгений Первышов

Евгений Первышов

Евгений Первышов собирается баллотироваться в Госдуму. О том, чем планирует заниматься в новом для себя качестве, мэр Краснодара рассказал на брифинге, 7 апреля.

- У региона много проблем. Это и экология, и вода в наших курортных городах...Я считаю, что могу помочь руководству региона лоббировать эти и многие другие вопросы в парламенте страны, - ответил Евгений Первышов.

Напомним, мэр Краснодара озвучил свои планы баллотироваться в Госдуму. Кроме того, он получил поддержку губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.