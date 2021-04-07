В Краснодаре 8 апреля на маршрут 2Е выйдет новый современный автобус

Автобус городу предоставил для тестирования завод-изготовитель

В Краснодаре на маршрут 2Е в ближайшие дни выйдет новый современный автобус МАЗ-303. Такого в городе еще не было.

- Автобус, который выпустят на маршрут 2Е, низкопольный, оснащён местами для маломобильных граждан и детских колясок. В нем установлен кондиционер, который работает на охлаждение и на обогрев, также очиститель воздуха, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в КТТУ.

Транспорт оснащен бесконтактной оплатой

Из других современных функций у автобуса есть USB-порты для зарядки смартфонов и планшетов на всех рядах сидений. В салон МАЗ-303 вмещается до 105 пассажиров. В длину он достигает 12,42 метров, в ширину — 2,55 метров.

Стоит отметить, что автобус собран на заводе в Беларуси. Планируется, что колесить по городу он будет в тестовом режиме в течение трех месяцев.

В салоне есть много современных функций

Ранее в тестовом режиме выпускали на маршрут 2Е новые автобусы на 28 посадочных мест.

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