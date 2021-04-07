В Курганинском районе предприниматель похитил электроэнергию на 7 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой "Россети Кубань"

Крупный факт бездоговорного потребления электроэнергии выявили сотрудники Лабинских электрических сетей – филиала «Россети Кубань» в Курганинском районе Краснодарского края. Более семи миллионов рублей добровольно или по решению суда предстоит возместить предпринимателю из станицы Темиргоевская за несанкционированное подключение к сети.

В ходе очередного рейда по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии сотрудники Лабинского филиала «Россети Кубань» обнаружили, что владелец фермы по разведению птицы в станице Темиргоевская Курганинского района пользовался электричеством без заключения договора с электроснабжающей организацией. Выявленный объем неучтенной электроэнергии составил порядка 860 тыс. киловатт-часов. Причиненный энергосистеме региона финансовый ущерб превысил 7,3 млн рублей.

– Самовольное подключение к электрическим сетям и вмешательство в работу приборов учета электроэнергии приводят к серьезным сбоям в работе энергооборудования. Это становится причиной нарушения энергоснабжения населенных пунктов, социально значимых объектов, тем самым создает угрозу для жизни и здоровья людей, – подчеркивает директор Лабинского филиала «Россети Кубань» Юрий Каверзнев. – Потребители должны понимать, что хищение электрической энергии влечет гражданско-правовые последствия – административную, а в случае причинения вреда в крупных размерах, и уголовную ответственность.

«Россети Кубань» напоминает: согласно статье 7.19. «Кодекса РФ об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).

Согласно статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (часть 1) гласит: причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы.

Если Вам стали известны факты хищения энергооборудования или электроэнергии, проникновения на территорию энергообъектов просим Вас проявить ответственность и сообщить по телефонам: г. Лабинск (86169) 6-99-08, 3-22-10, г. Курганинск (86147) 2-28-69, п. Мостовской (86192) 5-17-50 или по телефону горячей линии компании «Россети Кубань» 8-800-220-0-220, которая работает круглосуточно и бесплатно.