Будет ли Галицкий мэром Краснодара

Евгений Первышов

Мэр Краснодара Евгений Первышов озвучил свои планы баллотироваться в Госдуму. Это вызвало массу предположений, кто, в случае победы действующего мэра, займет пост градоначальника. Были и такие версии, что им может стать миллионер и главный городской меценат Сергей Галицкий. Об этом на брифинге, 7 апреля, спросили Евгения Первышова.

- Сергей Николаевич - вне политики. Он бизнесмен, почетный гражданин Краснодара, меценат. Многое делает для города. И он неоднократно сам ставил точку в этом вопросе. И говорил, что ни о какой политической карьере речи быть не может. И я уверен, раз это было уже не раз сказано, то ничего не изменится, - сказал на пресс-конференции с городскими СМИ Евгений Первышов.

Напомним, градоначальник тем не менее пообещал дать свои рекомендации кандидату, если его мнение потребуется.