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Общество7 апреля 2021 12:28

Летом Сочи примет чемпионат мира по шахматам

Турнир пройдет с июля по август
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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admkrai.krasnodar.ru

admkrai.krasnodar.ru

В Сочи летом организуют чемпионат мира по шахматам. Об этом сообщила межведомственная комиссия по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований.

– В Сочи есть вся необходимая инфраструктура для проведения масштабных соревнований. ЧМ по шахматам здесь пройдет на высоком организационном уровне с соблюдением всех необходимых санитарных мер, - сообщил заместитель главы Кубани Александр Власов.

Известно, что в мировых соревнованиях по шахматам примут участие три кубанских спортсмена. Их выберут на отборочных турах.

Турнир проходит уже больше 10 лет под эгидой Международной шахматной федерации. В этом году его проведут с 10 июля по 8 августа.