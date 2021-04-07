Сразу несколько программ радио "Комсомольская правда"- Краснодар" попали в шорт-лист конкурса "Вместе медиа"

Радио "Комсомольская правда" в Краснодаре на 91.0FM Фото: Архив "КП"

Радио "Комсомольская правда"- Краснодар" продолжает победное шествие. Буквально на днях Союз журналистов Кубани отметил наградил "Золотым микрофоном 2020" нашу станцию за передачу "Все свои". Теперь очередные хорошие новости.

Программы радио "КП" попали в шорт-лист конкурса "Вместе медиа" сразу в нескольких номинациях: "ежедневный информационный выпуск", "утреннее/вечернее шоу" и "тематическая программа".

За звание лучших из лучших на Юге и Северном Кавказе соревнуются сразу 10 станций. Впереди подведение итогов 9 апреля.