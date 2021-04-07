В "Единой России" предложили новые льготы для многодетных

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Как сообщает издание «Наш город», введение удостоверений поможет избежать волокиты, возникающей из-за необходимости регулярно подтверждать статус многодетной семьи.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, в свою очередь, отметил, что решение о федерализации статуса многодетных назрело давно. Дело в том, что в разных регионах у них разный список льгот. Ярким примером может служить право на бесплатный проезд в общественном транспорте для детей из многодетных семей. В одном регионе оно есть, а в соседнем дети платят в автобусах наравне со всеми.

«Это создает неравные условия. В этой связи необходим единый гарантированный стандарт поддержки, независимо от региона проживания», – заметил Турчак.

По мнению руководства партии, необходимо четко прописать определение статуса многодетной семьи и закрепить его в федеральном законодательстве. Пока это определяется на уровне регионов, невозможно подойти к проблеме по-настоящему системно и урегулировать имеющиеся проблемы.

Еще одним вектором для работы по многодетным семьям в ЕР считают улучшение жилищных условий для многодетных семей. Для этого, в частности, предлагается снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке до 10% и распространить эту программу на вторичный рынок жилья.

Депутат Госдумы, руководитель рабочей группы ЕР по правам дольщиков Алексей Якубовский заявил, что данная мера поможет многодетным из небольших населенных пунктов, где новое жилье строится или совсем редко, или не строится вообще.

Кроме этого, единороссы планируют обратиться в ЦБ, чтобы регулятор призвал банки не забирать за долги единственное жилье у многодетных семей хотя бы до 2022 года. Наконец, есть идея распространить на многодетных государственную программу «Семейный автомобиль».

Официальный сайт «Единой России» сообщает, что все предложения, которые были выдвинуты в ходе дискуссии по многодетным семьям, будут рассмотрены сначала на партийном уровне. После этого самые жизнеспособные будут соответствующим образом оформлены и переданы правительству.

«На Кубани многодетные семьи – историческая традиция. И государство старается помогать им. Сейчас на федеральном уровне есть такие меры, как бесплатное предоставление земельных участков, различные льготы − от налоговых до социальных.

На региональном уровне этот пакет поддерживает Закон № 836. Он предусматривает ежегодную выплату на семью, бесплатные лекарства для детей до 6 лет, льготы на отдых и школьное питание. Одна из ключевых мер – региональный материнский капитал. Недавно его проиндексировали. Сейчас выплата составляет больше 134 тысяч рублей. В бюджет края вносят поправки, увеличивают размер средств, которые заложены на поддержку многодетных семей. На Кубани они не останутся без внимания государства», - отметила региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», депутат Законодательного собрания Краснодарского края Татьяна Рой.