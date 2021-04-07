«Мы раскрываем схемы мошенников»: в Краснодаре представили новый сезон проекта «Решала. Охота началась»

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В Краснодаре представили новый сезон проекта «Решала. Охота началась». Главный борец с мошенниками Влад Чижов уже несколько лет помогает людям, которые пострадали от аферистов. Каждый день он получает тысячи просьб о помощи. Его личный рекорд – 7 тысяч сообщений, которые пришли после премьеры третьего сезона проекта «Решала».

- Если раньше люди обращались ко мне с конкретными бедами, то сейчас мы работаем на опережение. У нас появилась новая команда ведущих. Смысл новой программы «Решала. Охота началась» – внедрение в среду мошенников и выявление незаконных схем. Мы перешли в активное наступление. Каждый день команда ищет в Сети потенциальных мошенников и работает с ними, – говорит Чижов.

Все истории в проекте – реальные. Помимо Влада Чижова, в реалити три новых ведущих. Это Дарья Рубинская – инициативный журналист, Владимир Сорков — бывший морпех, Станислав Соколов — тренер по боксу. Вместе они ведут охоту на мошенников.

- Мы хотим, чтобы люди понимали, когда с ними работают мошенники. Показываем схемы изнутри, говорим о подходах мошенников и объясняем, почему они прилипают к людям. Выгодные предложения – они везде. Люди думают, что поймали удачу, халяву. Но это не так. Это работа мошенников, и им нужно вовремя сказать: нет, – добавляет Чижов.

- Я по образованию журналист и всегда хотела доносить правду до людей. Я искренне прониклась к тому, чем занимается Влад. Когда я увидела, как люди подходят и благодарят его за помощь, то поняла, что проект действительно приносит пользу. Участие в реалити «Решала. Охота началась» позволяет мне оставаться верной своим принципам, - отметила Дарья Рубинская.

За последний год главный герой получил сотни сообщений от жителей Краснодара. По разным данным, за время карантина число случаев интернет-мошенничества увеличилось на 76%. Это статистика по всей России. Но актуальны они и в Краснодаре.

Задача проекта «Решала. Охота началась» – объяснить людям, как не попасть на крючок мошенникам.

- Мы не заменяем правоохранительные органы. Они ведут свою работу, мы – свою. Но отмечу. Что в новом сезоне большинство мошенников получают дорогу в нужное направление, – резюмирует Чижов.

Артём Коноваленко, начальник пресс-службы Управления МВД России по г. Краснодару, капитан внутренней службы рассказал: «Хотелось бы отметить, что поднимаемая в проекте тема мошенничеств действительно актуальна на сегодняшний день, при этом не только для Краснодара, но и для всей страны. Рост мошенничеств, особенно дистанционных, совершаемых с использованием средств мобильной связи и сети интернет, ежегодно увеличивается практически вдвое. Мы поддерживаем главную мысль проекта - будьте бдительными!».

Динамичные сюжеты, острые темы и реальные герои — всё это в новом реалити «Решала. Охота началась» с 12 апреля в 22:00 на телеканале “ЧЕ!”