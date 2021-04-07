В Краснодаре наградили сотрудников спортшколы, которые спасли провалившихся под лед школьников

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В Краснодаре наградили сотрудников спортшколы поселка Новознаменский, которые спасли двух тонущих школьников. Это случилось еще в конце марта. Ребята провалились под лед, когда прогуливались по каналу и рассматривали рыбу.

- Неожиданно один парень провалился под лед. Второй ринулся за ним. Но корка льда оказалась слишком тонкой, и он тоже оказался в холодной воде, – говорят очевидцы.

На помощь школьникам бросились сотрудники местного физкультурно-оздоровительного комплекса. Они быстро вытащили ребят из воды и укутали в теплые вещи.

- Врачи приехали быстро. Они оказали ребятам первую помощь, – добавляют очевидцы.

Сейчас оба парня находятся в детской городской клинической больнице №1. Тем временем спасателей наградила администрация Карасунского округа Краснодара. Сергей Шабло, Сергей Хукаленко и Анжела Муравьева получили грамоты и ценные подарки.

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