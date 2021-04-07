На подростка, ударившего женщину битой в Краснодаре, завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в социальных сетях появился ролик, на котором молодой человек бьет женщину битой по голову. По словам автора видео, поводом для агрессии стало замечание. Его дама с собакой сделала молодому человеку, который расписал алкоголь во дворе многоэтажки на улице Заполярной в Краснодаре.

- По указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по краю Андрея Маслова перед надзорным ведомством был инициирован вопрос об изъятии материала проверки по данному факту из органов полиции и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР. Получив материал проверки, следователем следственного отдела по Прикубанскому округу города Краснодара по результатам его рассмотрения в отношении юноши возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), – сказали КП – Кубань в пресс-службе ведомства.

Сейчас 16-летний подросток задержан. С ним уже работает следователь. Также решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения – заключении под стражу. Расследование уголовного дела находится на личном контроле у Андрея Маслова.