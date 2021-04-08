Новый корпус школы № 87 в ЮМР Краснодара откроется 1 сентября

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В Краснодаре рядом с основным зданием школы № 87 возводят современный блок для начальных классов. Объекты соединит отапливаемая переходная галерея. Сейчас в новом корпусе уже ведутся отделочные работы и монтаж внутренних инженерных сетей. Первых учеников здесь примут уже 1 сентября этого года.

- Поручил к открытию нового корпуса снести долгострой, который находится в нескольких метрах от блока начальных классов. Сохранить и привести в порядок это здание не позволяет его состояние. В будущем здесь возведут спортобъект, - сообщил мэр города Евгений Первышов.

В ближайшее время строители также приступят к благоустройству прилегающей к новому блоку территории. На первом этаже здания будут кабинеты для первоклассников, на втором – будут учиться вторые и третьи классы, а на третьем – четвертые. Также в блоке предусмотрены спортивные залы, раздевалки, библиотека и туалеты.

Стоит отметить, что сейчас прорабатывается вопрос возможности строительства ещё одной школы по улице Минской.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что пять новых школ построят в Краснодаре в 2021 - 2022 годах. Несколько объектов будут завершены и к концу текущего года.

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