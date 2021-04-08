В Прикамье создадут свою «Цифровую долину Сочи»

Реализация всех IT-проектов будет происходить только за счет частных инвестиций. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми планируют создать «Цифровую долину Перми». Это платформа, на которой объединяются разработчики и предприниматели, чтобы развивать лучшие IT-проекты. Причем ничего нового придумывать не придется - опыт создания подобного цифрового пространства уже есть. Аналогичный кластер работает в Сочи.

- По сути, мы предлагаем специалистам, предпринимателям, инвесторам, научным институтам и органам власти помощь, - говорит известный IT-предприниматель, член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Антон Немкин. - В результате такой поддержки рождается больше новых полезных продуктов и цифровых сервисов.

Как отметил Антон Немкин, проекты «Цифровой долины» будут создаваться на стыке цифровых технологий и запросов людей, живущих в Пермском крае.

- Ведь цифровая экономика - это не про цифры, а про качество жизни людей здесь и сейчас, - отмечает известный IT-предприниматель.

Что важно, «Цифровая долина» поможет не только улучшить законодательство в области IT-индустрии, но и поддержать талантливую молодежь, чтобы светлые умы не переехали в другую страну.

Кстати, реализация всех IT-проектов будет происходить только за счет частных инвестиций.