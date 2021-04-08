Сочи стал лидером среди крупных городов России по качеству городской среды

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Сочи занял первую строчку в федеральном рейтинге по качеству городской среды. Город высоко оценили по шести критериям: безопасность, комфортность, экологичность, разнообразие, современность и эффективность управления.

- Город-курорт набрал наибольшее количество баллов по показателю озелененных территорий. Также высоко оценили улично-дорожную сеть Сочи, деловую и досуговую инфраструктуры и жилье, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что индекс качества говорит о том, что администрация движется в правильном направлении и развивает город по всем показателям.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Сочи оказался одним из лидеров роста стоимости жилья в начале 2020 года. По темпам роста цены квадратного метра курорт занял второе место в стране.

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