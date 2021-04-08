Волонтеры, педагоги и врачи составили треть участников праймериз ЕР

Фото: "Единая Россия"

Депутаты от “Единой России” оказывают помощь волонтерам в подготовке к выборам. На площадке высшей партийной школы был проведен первый семинар в удаленном формате для общественников, которые в первый раз пробуют свои силы в политике.

Как сообщает Nashgorod, участники получили информацию об актуальной общественно-политической ситуации в России, а также самых новых технологиях работы с электоратом. Эксперты объяснили, что значат данные социологических исследований, и обозначили самые главные направления работы кандидатов предварительного голосования «Единой России».

Как считает глава правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, тот факт, что общественники участвуют в избирательной кампании, говорит о “принципиальном подходе и выступает важнейшим элементом партийной стратегии”.

- Волонтеры обладают огромным опытом в оказании помощи людям во время эпидемии. При этом у многих из них отсутствует опыт в сфере политики. Огромную важность представляет то, что “Единая Россия” ведет обучение общественников навыкам публичной политической и электоральной работы, - отметил он.

При этом сами кандидаты-волонтеры прекрасно знают, для чего они идут на предварительное голосование ЕР. Например, детский хирург Михаил Есаян из Краснодара своей важнейшей задачей считает рост качества и доступности системы детского здравоохранения во всех регионах страны. Спортсмен международного класса по легкой атлетике Дияс Избасаров из Оренбурга планирует заняться реализацией спортивных проектов.

- Запросы от лица общества на обновление, а также быстрое реагирование со стороны партии «Единая Россия» говорят об открытости властей и искреннем желании дать возможность молодежи и всем неравнодушным гражданам проявить себя в работе на представительные органы власти, - отметил руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Инициатива об активном задействовании в выборном процессе общественников ранее получила поддержку у российского лидера. Владимир Путин считает, что это благоприятно отразится на развитии страны.

- Наибольший риск для «Единой России» - это сама «Единая Россия», если мы сами не решимся на осуществление внутренних изменений, если партия не будет обновляться. И данный процесс уже стартовал. Около 50% выбранных депутатов в рамках электорального цикла прошлого года – из числа новых кандидатов, - уточнил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Как сообщает сайт ER.ru, на участие в предварительном голосовании уже подали заявки больше 2 тыс. человек, причем треть из них – общественники. Свыше 40% заявившихся не относят себя к определенной партии, а треть составляет молодежь из возрастной группы до 35 лет.

Заслуженный журналист Кубани Наталья Бердникова рассказала, что на Кубани за первые три недели на предварительное голосование зарегистрировались более 100 кандидатов:

- Мы видим появление новых интересных лиц: волонтеров, врачей, журналистов, известных общественников, − тех, кто непосредственно общается с людьми и готов привнести свежий взгляд в решение проблем.

Одними из первых кандидатов стали волонтеры. Марианна Крылова, молодой депутат, во время пандемии организовала на своем производстве пошив масок и халатов для врачей, работающих в “красной” зоне. Другой волонтер – Владимир Мацкевич, сейчас разрабатывает мобильное приложение для волонтеров Краснодара, чтобы в режиме онлайн отслеживать тех людей, которым нужна помощь.

- К партийной процедуре проявляют интерес известные общественники. Кандидатом предварительного голосования стал атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда. Он стоял у истоков возрождения и становления казачества, - отметила Бердникова.