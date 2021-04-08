Полмиллиарда - в цифровую инфраструктуру Адыгеи

Регион, где активно будут внедряться цифровые решения, станет Адыгея. МТС до конца 2022-го инвестирует в развитие цифровой инфраструктуры республики почти полмиллиарда рублей. Средства немалые. Пойдут они на то, чтобы в маленьких населенных пунктах интернет работал без сбоев. Не забыли и про туристические объекты в горной местности — ведь путешественникам хочется оставаться онлайн даже на вершинах.

В ближайшие два года провайдер полностью покроет сетью четвертого поколения федеральный участок трассы Краснодар-Майкоп, направление Майкоп-Даховская. Кроме того, будут построены сети 4G для всех населенных пунктов с количеством жителей от 500 человек.

Кстати, программа по развитию 4G предусмотрена для малочисленных и труднодоступных сел и аулов. Сегодня их больше 15: это поселки Тахтамукайского, Красногвардейского и Майкопского районов. В дальнейшем этот список будет только расширяться.

До 2022 года покрытие фиксированными сетями Майкопа и пригородов республиканской столицы тоже станет шире. В поселках Яблоновский и Новая Адыгея МТС построит сети широкополосного доступа и запустит интерактивное телевидение.

По словам директора МТС в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергея Ласкавого, прошлым летом Адыгея впервые вошла в топ-5 самых посещаемых туристами российских регионов. Пример геоанализа показал, что республика может повысить эффективность планирования туристической инфраструктуры. А это позволит сделать Адыгею привлекательной как для путешественников, так и для бизнеса.