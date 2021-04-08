Юные лётчики набирают высоту в «Орленке»

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Во Всероссийском детском центре школьники стали участниками программы профильного отряда «Юные лётчики». Ребята знакомятся с историей авиации и учатся выполнять фигуры высшего пилотажа.

Участниками профильного отряда лётчиков стали 35 ребят, получившие возможность оказаться в «Орлёнке» за высокие достижения в обучении и региональных конкурсах. Школьники исследуют устройство самолётов и учатся управлять ими на специальных тренажёрах.

«Профильный отряд юных лётчиков появился в «Орлёнке» впервые за много лет. Ранее будущие пилоты «расправляли крылья» в Центре до начала 2000-х – тематические смены и слёты регулярно собирали на побережье Чёрного моря тех, кто мечтал покорить небо. С тех пор Центр серьёзно вырос с точки зрения технического оснащения: в распоряжении юных лётчиков 21 века современные авиасимуляторы, которые позволяют ребятам осваивать навыки пилотирования в условиях, максимально приближённых к реальным. Важной составляющей программы считаю встречи с достойнейшими мастерами того дела, которое изучают орлята. У ребят есть уникальная возможность получить информацию об авиации из первых уст и определить для себя образцы и ориентиры на пути к собственному профессиональному становлению, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В ходе программы юные лётчики разбираются в устройстве самолёта и учатся управлять авиасимулятором СУ-27: выполняют взлёт, посадку на авианосец и фигуры высшего пилотажа. Кроме того, ребята проходят парашютную подготовку, работают с высотным снаряжением лётчика и знакомятся с индивидуальными средствами спасения и выживания. Также участники смены изучают историю российской авиации и тактико-технические характеристики авиационного вооружения и стрелкового оружия.

«Мне безумно нравятся самолёты и вообще всё, что связано с авиацией. Современные технологии в устройстве летательных аппаратов поражают и восхищают! На смене мы общаемся с профессиональными лётчиками, а также посещаем ряд практических занятий – например, недавно учились правильно складывать парашют», – поделился впечатлениями участник программы Егор Кибирев из Забайкальского края.

Орлята перенимают опыт профессионалов, общаясь с ними напрямую: в рамках программы состоялась встреча ребят с Героем России, полковником, заслуженным военным лётчиком РФ Виктором Маркеловым, на которой орлята узнали об особенностях советской и современной авиационной службы, сложностях военного дела и необходимых качествах успешного лётчика.

Также мальчишки и девчонки встретятся с курсантами Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова и посетят мастер-классы специалистов учебного заведения.

В конце смены юные лётчики примут участие в финальной квест-игре по итогам освоения профильной программы, где продемонстрируют обретённые в «Орлёнке» знания и умения. Смена продлится до 18 апреля.

Организаторы программы профильного отряда «Юные лётчики»: ВДЦ «Орлёнок» в партнёрстве с Краснодарским высшим военным авиационным училищем лётчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова.