Житель Адыгеи насильно держал подругу у себя дома

Следствие Тахтамукайского района вынесло приговор 33-летнему жителю Адыгеи. Его признали виновным по статье ч.3 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Правоохранители установили, что в декабре 2018 года мужчина пригласил к себе домой давнюю знакомую. Женщина приехала к нему и спокойно была там до вечера.

Когда же гостья решила уйти,мужчина запер входную дверь на замок и отказался её выпускать.

— При попытке потерпевшей покинуть квартиру, осужденный нанес ей несколько ударов рукой по лицу, — рассказали «КП-Кубань» в пресс-службе Следственного управления по Республике Адыгея.

После нескольких таких попыток женщина решила сбежать через балкон. Она вылезла за дом и начала спускать вниз с четвёртого (!) этажа многоквартирного дома, однако оступилась и упала на землю. Потерпевшая получила значительные травмы, после которых не смогла остаться в живых.

Спустя три года расследования суд приговорил злоумышленника на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.