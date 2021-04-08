В Новопокровском районе оперативники спасли заблудившуюся пенсионерку

Сотрудники уголовного розыска майор полиции Дмитрий Лопухов и капитаны полиции Александр Толстокорый и Вячеслав Мануйлов. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба

В дежурную часть полиции по Новопокровскому району обратился местный житель. Он рассказал, что его пожилая мать ушла из дома и не вернулась. Он упомянул, что женщина страдает провалами в памяти и описал приметы пропавшей.

Сотрудники уголовного розыска майор полиции Дмитрий Лопухов и капитаны полиции Александр Толстокорый и Вячеслав Мануйлов тут же отправились на поиск пенсионерки

- На берегу реки, протекающей в границах сельского поселения, полицейские обнаружили ее лежащую в камышах. Пенсионерка находилась в сознании, но была обессилена, ей требовалась срочная медицинская помощью, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители не стали дожидаться приезда скорой помощи, и сами отвезли женщину в больницу. Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Иркутске спасли пенсионерку, заблудившуюся в метель на льду водохранилища.