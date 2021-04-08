Житель Абинска получил 3 года колонии за незаконные проповеди

Абинский районный суд признал виновным жителя станицы Холмской, обвиняемого в экстремисткой деятельности. Казалось бы, кому может быть интересно пропагандировать запрещенное религиозное объединение «Свидетели Иеговы», но такой человек нашелся.

45-летний мужчина на протяжении пяти лет продолжал активно посещать религиозно-обучающие занятия и распространять идеологию экстремистской организации.

- Осужденный слушал лекции на основе религиозной литературы, раскрывающей религиозную идеологическую доктрину вероучения экстремисткой организации «Свидетели Иеговы», вступал с другими участниками общины в беседы и религиозные дискуссии, участвовал в коллективном обсуждении содержания религиозных книг «Свидетели Иеговы», в том числе так называемого «Священного писания» (библии), - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе краевого суда.

Суд полностью признал вину подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года в исправительной колонии. Подсудимого взяли под стражу, приговор в законную силу не вступил.