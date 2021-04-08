На трассе «Орлёнок» пройдут гонки сильнейших мотокроссменов России

Фото предоставлено пресс-службой Орленка

10-11 апреля 2021 года на трассе спортивно-технического комплекса ВДЦ «Орлёнок» (Туапсинский район, Краснодарский край) состоятся I-й этап Кубка России по мотокроссу в классах 125, 250 см³, «OPEN», II-этап Кубка России по мотокроссу среди женщин в классе 125 см³, Первенство Федерации мотоциклетного спорта Краснодарского края в классах 65, 85, 125 см³ и I-й этап Кубка Федерации мотоциклетного спорта Краснодарского края в категории «МАСТЕР».

Участниками состязаний станут порядка 120 спортсменов-мотогонщиков из всех регионов страны, в том числе будут кубанские райдеры: кандидат в мастера спорта Алексей Орлов 125 см3, кандидат в мастера спорта Даниил Кесов 125 см3, кандидат в мастера спорта Артём Савин 125 см3, мастер спорта Георгий Валякин 250 см3, мастер спорта России международного класса Евгений Михайлов 250 см3.

Впервые после долгого перерыва на трибунах будут присутствовать зрители, но с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности, связанных с коронавирусом.

Соревнования пройдут на трассе «Орлёнок», которая расположена на побережье Чёрного моря. Её протяжённость составляет 1850 метров, ширина в самом узком месте – 10 метров. Перепад высот достигает 40 метров. За последние десять лет трасса «Орлёнок» не раз принимала первенство Европы и чемпионат мира по мотокроссу. Трек отвечает всем мировым стандартам и строгим техническим требованиям Международной Мотофедерации (FIM).

«Сейчас наша основная задача – организовать турнир на должном уровне, чтобы соблюсти все меры санитарно-эпидемиологической безопасности и подготовить идеальные условия как для спортсменов, так и для болельщиков», – прокомментировал президент Федераций Мотоциклетного спорта России и Краснодарского края Александр Джеус.

Оценивать спортсменов будет судья Всероссийской категории по мотоциклетному спорту Эдуард Иванов.

Допуск к участию в соревнованиях будет осуществляться только при наличии у участников справки о санитарно-эпидемиологическом окружении.

Организаторами соревнований выступают: Федерация мотоциклетного спорта России, Министерство спорта Краснодарского края, Региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта Краснодарского края», Всероссийский детский центр «Орлёнок».