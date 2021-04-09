Два бизнесмена из Краснодара попали под следствие за хищение более 2 млрд рублей у банка Адыгеи

Расследование продолжается

Двум предпринимателям из Краснодара 50 и 65 лет удалось «отмыть» более 2 млрд рублей. Они занимались производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и действовали в сговоре.

- Мужчины давали указания о перечислении похищенных у одного из банков денежных средств наемным бухгалтерам, которые не знали о намерениях предпринимателей. Для этого они использовали открытые в том же кредитном учреждении счета контролируемых обществ с ограниченной ответственностью. Таким образом, им удалось легализовать финансовые операции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Адыгея.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до семи лет лишения свободы.

- В целях возмещения ущерба арестовано имущество на общую сумму свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей, - добавили в ведомстве.

Кроме того, в настоящее время НЦБ Интерпола проверяет выведенные за рубеж активы и разыскивает других возможных виновных лиц.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сотрудники банка в Краснодаре спасли мужчину от «развода» почти на полмиллиона рублей.

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