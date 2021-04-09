День космонавтики пройдёт в «Орлёнке» с размахом

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Орлята отметят 60-летие первого полёта человека в космос образовательными занятиями, праздничными играми и международными онлайн-встречами со сверстниками и космонавтами из других стран.

Готовиться к торжественной дате ребята начнут заранее: 11 апреля школьники подключатся к всероссийской акции «Космический диктант», в ходе которой ответят на вопросы о биографии легенд отечественной космонавтики, жизни и работе на орбите, исследовании планет. Космический диктант пройдёт в офлайн- и онлайн-формате, а вопросы прочитают известные космонавты, деятели искусств и экипаж Международной космической станции. Среди дикторов дочь первого космонавта планеты, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Юрьевна Гагарина.

Также в преддверии праздника орлята создадут живописные открытки на тему космоса, которые будут отправлены в Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звёздном городке.

12 апреля мальчишек и девчонок ждёт множество образовательных мероприятий: на интерактивных экскурсиях, квестах и занятиях ребята узнают о первом отряде космонавтов, жизни и подвиге Юрия Гагарина и перспективах развития российской космической отрасли, а книжно-экспозиционная выставка познакомит орлят с фотодокументами и уникальными журналистскими публикациями о первом космонавте планеты. Все уроки в орлятской школе будут посвящены теме дня: география – методам исследования Земли из космоса, математика – расчётам полёта, литература – произведениям о космонавтах, а физкультура – физической подготовке, необходимой для покорения просторов Вселенной.

Одним из ключевых событий праздника станет командная игра «108 минут и не только», в ходе которой ребята закрепят знания по истории космонавтики и попробуют свои силы в решении интеллектуальных задач, спортивных состязаниях и творческих конкурсах. В Доме авиации и космонавтики Центра школьники узнают, смогут ли покорить космос, с помощью тренажёров, проверяющих вестибулярный аппарат и восприимчивость организма к перегрузкам.

Важной составляющей Всемирного дня авиации и космонавтики в «Орлёнке» станут международные онлайн-встречи. В рамках круглого стола «Он сказал: «Поехали!» ребята пообщаются с учениками школы им. Ю.А. Гагарина и специалистами Санаторно-оздоровительного комплекса «Камчия» из Болгарии, чтобы обсудить гагаринскую миссию мира. Также орлята примут участие в международной онлайн-конференции с Центром космонавтики в городе Дели. Вместе со школьниками из Индии, Германии, Алжира, Марокко, Чехии и 18 регионов России ребята познакомятся с индийскими космонавтами, послушают выступления учёных и презентации образовательных проектов.

Кроме того, орлята посетят космические активности в Астрономической обсерватории и Музейно-выставочном комплексе Центра. А завершат день просмотром фильма «Время первых» о выходе Алексея Леонова в открытый космос.