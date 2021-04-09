В Сочи с похитителей электроэнергии взыскали 5,5 млн рублей

Фото предоставлено компанией "Россети Кубань"

Специалисты Сочинского филиала компании «Россети Кубань» с начала 2021 года взыскали в судебном порядке ущерб от несанкционированного потребления электроэнергии на сумму более 5,5 млн рублей.

Всего с начала года в результате проверок в Сочи и Туапсинском районе выявлено более 20 случаев незаконного потребления электроэнергии. Четыре факта связаны с отсутствием договора, еще 16 – с вмешательством с систему учета электроэнергии. Общий объем неучтенной электроэнергии превысил 639 тыс. кВт*ч. Информацию о выявленных нарушениях специалисты передают в администрацию города и правоохранительные органы для дальнейшего принятия мер.

Незаконным является как бездоговорное, так и безучетное потребление электроэнергии. К бездоговорному потреблению относится самовольное подключение к электросетям или отсутствие заключенного договора с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией). К безучетному потреблению специалисты относят любой вид вмешательства в работу приборов учета или схемы учёта электрической энергии.

– В списке нарушителей не только жители частных домовладений, но и собственники предприятий, торговых точек, кафе и гостиниц. Особое беспокойство вызывают новостройки, присоединенные к сетям с нарушением законодательства. Их будущие жильцы рискуют остаться без электричества. Специалисты Сочинских электросетей принимают все необходимые меры для того, чтобы не допустить негативных последствий, привлекая к проблеме внимание администрации города, правоохранительных и надзорных органов, – подчеркнул Первый заместитель генерального директора компании «Россети Кубань» – директор Сочинских электросетей Эдгар Армаганян.

Кроме серьезного ущерба для бюджета электросетевой компании, расхитители бесконтрольно увеличивают нагрузку на сеть. Это снижает надежность и качество электроснабжения, что в результате приводит к аварийным ситуациям. Более того, вмешиваясь в схемы учета электроэнергии, нарушители ставят под угрозу собственное здоровье и жизнь.

В соответствии с действующим законодательством сетевая организация обязана незамедлительно отключить самовольно подключенный к электрической сети объект. Нарушителям придется оплачивать причиненный ущерб, а также нести административную, а в случае причинения крупного вреда − и уголовную ответственность. Размер штрафа для нарушителей составляет от 10 до 300 тысяч рублей.