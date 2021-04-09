Сбер и Фонд развития бизнеса Кубани расширяют сотрудничество в сфере банковских гарантий

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Сбер и Фонд развития бизнеса Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря соглашению предприятия малого и среднего бизнеса Кубани смогут получить банковскую гарантию в Сбере без предоставления собственного залогового обеспечения (либо при недостаточности собственного залогового обеспечения) под поручительство Фонда развития бизнеса Краснодарского края.

Александр Машковцев, заместитель управляющего Краснодарским отделением СберБанка:

«Сбер в Краснодарском крае обслуживает каждое третье предприятие региона. При поддержке Гарантийного фонда за последние два года больше 65 предприятий смогли получить кредитные средства от Сбера на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Сегодня мы расширяем сотрудничество в части предоставления Фондом поручительств по банковским гарантиям. Этот инструмент пользуется популярностью у малого бизнеса: за два года банк выдал свыше 3 000 гарантий, причем в 2020 году спрос на них вырос вдвое, а объем выданных гарантий увеличился на 10%. Упрощение процедуры получения банковской гарантии позволит малому бизнесу Кубани более эффективно управлять денежными потоками и направлять их на развитие бизнеса».

Елена Пистунова, руководитель Фонда развития бизнеса Краснодарского края:

«До этого момента мы работали с коллегами только по кредитным договорам. Теперь же спектр наших возможностей в части предоставления гарантийной поддержки будет существенно расширен. Сбер – крупнейший банк в регионе по количеству обслуживаемых клиентов, и работа в новом направлении с этим финансовым институтом будет, безусловно, комфортной и продуктивной. Главная цель соглашения – создание условий для малого и среднего бизнеса в доступе к финансовым ресурсам на территории Краснодарского края виде банковской гарантии, и работая в тандеме мы сможем предложить поддержку государства большему количеству предпринимателей».

Фонд развития бизнеса Краснодарского края предоставляет поручительства субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированным на территории Краснодарского края, по банковским кредитам и гарантиям, займам, лизингу, факторингу при недостаточности собственного залогового обеспечения.

Для получения поручительства необходимо обратиться в Сбер. После рассмотрения заявки банк направляет пакет документов в Фонд, решение по заявке принимается в течение 5 рабочих дней. При положительном решении заключается договор поручительства, субъект МСП получает кредит (заем, банковскую гарантию).

Требования к заемщику и к структуре сделки размещены на сайте www.moibiz93.ru в разделе «Поручительства». Консультацию по вопросу получения поручительства Фонда можно получить по телефону горячей линии для предпринимателей Краснодарского края 8 800 707 07 11.

СберБизнес – банк для развития малого бизнеса. На сайте можно открыть счёт, подключить эквайринг, онлайн-кассу, зарплатный проект, услугу инкассации, оформить кредитную бизнес-карту, узнать о мерах господдержки. Также предприниматели могут воспользоваться платформой знаний и сервисов для бизнеса АО «Деловая среда», входящей в экосистему Сбер. Платформа предлагает онлайн-курсы, статьи, видео, траектории для успешного старта и развития своего бизнеса. Кроме того, сервис дает возможность зарегистрировать ИП или ООО и открыть расчетный счет в онлайн-режиме.