Пассажиропоток в Краснодарском международном аэропорту из-за пандемии в 2020 году уменьшился на 34 процента

Дмитрий Кириченко

В Краснодарском международном аэропорту пассажиропоток за прошлый год снизился на 34 процента. Пандемия коронавируса нанесла ущерб экономике воздушной гавани.

- Действительно, летать стали меньше. Сейчас тоже закрыты многие рейсы, - сообщил в эфире радио "Комсомольская правда" управляющий директор Дмитрий Кириченко.

С апреля полеты из Краснодара должны были возобновится полеты по международным направлениям, в том числе в Турцию, Узбекистан, Арабские Эмираты, Сербию, Ливан, Израиль, из Сочи - Казахстан, Израиль, Узбекистан, Армения, Беларусь. Но пока разрешения на полеты регулирующих органов аэропорт не получил.

Напомним, Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II является крупнейшим аэропортом Южного федерального округа и занимает 9 место среди российских аэропортов по числу перевезенных пассажиров. Он расположен в 12 км от центра города.