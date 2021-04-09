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Происшествия9 апреля 2021 13:41

В Сочи во время пожара в бараке погиб человек

Личность неизвестного устанавливается
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

Утро Следственного отдела Сочи началось с новости о пожаре. На улице Параллельной загорелась одна из комнат одноэтажного дома барачного типа.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

- Местные жители вызвали на место пожарную службу. После локализации возгорания в одной из комнат было обнаружено тело, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Личность погибшего сейчас устанавливают специалисты. Проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ЧП