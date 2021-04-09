В Сочи во время пожара в бараке погиб человек

Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

Утро Следственного отдела Сочи началось с новости о пожаре. На улице Параллельной загорелась одна из комнат одноэтажного дома барачного типа.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

- Местные жители вызвали на место пожарную службу. После локализации возгорания в одной из комнат было обнаружено тело, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Личность погибшего сейчас устанавливают специалисты. Проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства случившегося.