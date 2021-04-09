Неадекватного мужчину в трусах задержали на территории школы в Новороссийске

Скриншот с видео @nvrsk_new

Накануне в сети появилось видео, как мужчину в трусах задерживают силовики на территории школы № 29 в Новороссийске.

- Неизвестный вел себя неадекватно и агрессивно, громко кричал. Похоже, он был в наркотическом опьянении, - подписал автор под роликом.

В Росгвардии сообщили, что оперативников на место вызвала администрация школа, он пугал детей.

- Около 10:30 на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступило сообщение о сработавшей кнопке тревожной сигнализации из учебного учреждения на улице Волгоградской. Оказалось, что на территории заведения бегает мужчина в неадекватном состоянии. На неоднократные требования прекратить противоправные действия он не реагировал и пытался скрыться, но был задержан, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Задержанный передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что мужчина в леопардовых трусах в центре Сочи возмутил пользователей соцсетей.

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