Аэропорт в Краснодаре увеличится почти в восемь раз после реконструкции

Дмитрий Кириченко

В эфире программы "Время первых" на радио"Комсомольская правда" управляющий директор Международного аэропорта в Краснодаре Дмитрий Кириченко рассказал, каким будет новый хаб (транспортный узел вместе с аэровокзалом) после реконструкции.

- Во-первых, он увеличится с 12 до 80 тысяч квадратных метров, - сказал Дмитрий Кириченко.

Кроме того, по словам управляющего директора воздушная гавань будет располагаться в новом и многофункциональном здании.

- Он изменится по качеству обслуживания, по транспортной доступности, по логистике. Мы возьмем лучшее из других мировых практик и воплотим у себя, - сказал Дмитрий Кириченко.

По проекту к новому хабу в Краснодаре будут подходить железнодорожные пути, по ним пустят электричку. Завершить все работы планируется в 2026 году.