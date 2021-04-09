ГК «Ариант» построит в Анапском районе Центр энологического туризма

Фото предоставлено пресс-службой Кубань-Вино

Один из лидеров российского рынка по производству игристых и тихих вин группа компаний «Ариант» представила проект развития территории в поселке Виноградный Анапского района Краснодарского края. Одним из ключевых объектов, имеющих важное социальное значение, станет строительство жилого комплекса площадью 25 000 кв. метров, соответствующего современным экостандартам. Преимущества комплекса – комфортная планировка квартир, благоустроенная территория, близость к морю, живописные виды на виноградники.

Вторым по масштабам объектом станет Центр энологического туризма Villa Aristov, который будет включать в себя винодельню, пивоварню, гастромолл (GastroMall), ивент холл, летнее кафе, водно-термальный комплекс, парковую зону, а также современный стадион, позволяющий проводить спортивные мероприятия различного уровня.

Закладка первого камня будущего туристического центра состоялась в 2017 году на месте одного из старейших виноградарско-винодельческих предприятий Анапы – сельскохозяйственного производственного кооператива имени Ленина, основанного в 1933 году.

«Строительство нового масштабного энологического центра на этой территории - это восстановление исторической справедливости, возрождение традиций виноделия Анапы. Проект вдохнет новую жизнь в поселок Виноградный. Будут новые рабочие места, будет хорошее качественное вино. Наша цель - создать здесь туристический кластер современного формата, который станет точкой притяжения тысяч туристов со всей России», - рассказала product директор «Кубань-Вино» Елена Мельникова.

«Уникальна и локация Villa Aristov – близость расположения к крупным транспортным узлам, аэропорту и ЖД вокзалу г. Анапы, к федеральной трассе, соединяющей курортное направление «Новороссийск - Анапа - Крымский мост». Все эти факторы становятся дополнительными преимуществами для эффективного развития объекта как Федерального центра агро- и винного туризма», - отметил управляющий акционер группы компаний «Ариант» Александр Кретов.

Около 2 000 га территории займут виноградники. Здесь будут выращивать классические сорта («каберне», «шардоне», «рислинг» и другие) из саженцев, произведенных в крупнейшем российском питомнике, принадлежащем ГК «Ариант».

Многофункциональный комплекс Villa Aristov призван стать культурным центром Краснодарского края и одним из важнейших центров развития не только винодельческой отрасли, но и всего направления энотуризма России. Общий портфель инвестиций в проект - 4 млрд рублей. Строительство объектов рассчитано до 2023 года.