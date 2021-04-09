Дети с нарушениями слуха прошли мастер-класс в Медиашколе

Фото: благотворительный фонд помощи детям «Край добра»

Фото: благотворительный фонд помощи детям «Край добра»

В Краснодаре запустили проект «Эквалайзер», в котором дети с нарушениями слуха начали обучение сразу нескольким современным профессиям. В течение трех месяцев ребята будут изучать тележурналистику, видеоблогинг, режиссуру, монтаж, а также учиться 3D-моделированию, робототехнике и актерскому мастерству.

Фото: благотворительный фонд помощи детям «Край добра»

- Для нас очень важно, чтобы дети получали не только теоретические знания, но и практические навыки. Мы знаем, что большинство детей с тугоухостью учатся в специализированных школах и, как правило, только на выходных или каникулах имеют возможность проводить время вне стен интерната. В рамках проекта, мы запланировали не только занятия, но и экскурсионные поездки, чтобы они имели возможность расширять кругозор и получать как можно больше знаний и положительных эмоций, - рассказывает руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край добра» Яна Сторожук.

Одно из первых занятий прошло 8 апреля. Дети провели несколько часов в «Медиашколе», где они один за другим пробовали себя в роли дикторов новостей и ведущих, а также получили первые навыки интервью и записи самопрезентраций на «зеленке»-хромакее.

Фото: благотворительный фонд помощи детям «Край добра»

- Это наш первый опыт работы со слабослышащими детьми. Мы адаптировали свои образовательные программы , а педагоги прошли обучение с психологами и педагогами –судорогами. И я уверена, что педагоги Медиашколы найдут подход к каждому ученику и раскроют его способности, - отметила директор центра дополнительного образования Медиашкола Дарья Новицкая.

Отметим, что модульная платформа «Эквалайзер» будет длится целый год. В ней примут участие 150 детей с нарушениями слуха. Проект реализуется при поддержке администрации Краснодарского края.