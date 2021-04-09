В Краснодаре 8-летнюю девочку сбил водитель на Mazda

Фото: отдел пропаганды УГИБДД по городу Краснодару

8 апреля около 17:00 на улице Брюсова в Краснодаре случилось ДТП. 42-летний мужчина за рулем Mazda ехал в сторону Калинина по улице Северной. В этот момент на дорогу из-за другой припаркованной машины выбежала восьмилетняя девочка. Водитель иномарки не справился с управлением и не успел вовремя затормозить.

- В результате ДТП девочка получила перелом руки и ушибы, - рассказали «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД по городу Краснодару.

Точные обстоятельства случившегося выясняются.

Всего за прошедший день на территории Краснодарского края сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 11 ДТП, в которых 14 человек получили ранения различной степени тяжести. В крае случилось четыре наезда на пешеходов, четыре человека получили травмы, в том числе и два несовершеннолетних.