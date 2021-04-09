В администрации прокомментировали скандал с выставленным за дверь местным жителем

Фото: кадр из видео.

Об этом неприятном инциденте, который произошел в стенах здания поселка Яблоновского, рассказал местный житель. Он хотел попасть на прием к заместителю главы Руслану Ачмизу, чтобы рассказать ему о некоторых недоработках на дорогах и недавно отремонтированном ДК. Мужчина посмотрел по графику, который вывешен на двери, когда принимает чиновник. Явился в положенное время, но попасть на встречу ему так и не удалось.

Кроме того, во время конфликта с чиновником он еще и пострадал. Из здания администрации житель вышел с разбитым носом и не решенным вопросом.

В администрации «КП» - Кубань» прокомментировали скандал с выставленным за дверь местным жителем.

- В момент, когда заместитель подошел к двери и попытался ее закрыть, гражданин стал этому препятствовать, провоцируя конфликт - он оттолкнул самого сотрудника, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Яблоновского городского поселения.

При этом в администрации также отметили, что 6 апреля не проводился личный прием граждан. В тот же день заместитель главы администрации Руслан Ачмиз обратился с заявлением в полицию.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Ты меня довести хочешь?»: в Адыгее чиновник разбил нос попросившемуся на прием жителю

По словам пострадавшего мужчины, встретиться с замглавы поселка он пытался не раз, но все время получал отказ (подробнее)