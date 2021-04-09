В Краснодаре открыли новый муниципальный центр управления

Фото: пресс-служба администрации города Краснодара

В краевом центре заработал новый муниципальный уентр управления. Он объединил сразу несколько направлений – единую дежурно-диспетчерскую службу, центр мониторинга дорожного движения, а также проект для работы с жителями через соцсети и сервисы обратной связи с горожанами.

— Наш МЦУ — это не отдельно или дополнительно взятые сотрудники. Оперативным реагированием на запросы жителей они занимались и раньше в составе других подразделений администрации. Сейчас мы их объединяем — не территориально, а по задачам. Кроме того, с образованием МЦУ мы серьезно усиливаем интернет-направление: работа с жителями в онлайн-режиме, выявление проблемных моментов в соцсетях. Если по всем этим направлениям хорошо и качественно работать, то мы сможем добиться того, к чему стремимся — открытости власти и быстрой реакции на жалобы горожан, — отметил мэр города Краснодара Евгений Первышов.

Работать в новом центре управления будут специалисты из департамента информполитики. Они обрабатывают, анализируют и передают в работу другим подразделениям все запросы горожан. Кроме того, центр будет фиксировать работу всего центра по времени и уменьшают объемы переписок для согласований на всех уровнях.