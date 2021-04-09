ВТБ: россияне на 16% увеличили расходы на весеннее обслуживание автомобилей

С наступлением весенней погоды за последние две недели траты россиян на автосервис, автотовары, бензин и замену шин превысили 800 млн рублей - это на 16% больше, чем за предыдущие две недели. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Однако в целом по итогам месяца расходы на обслуживание автомобилей не достигли показателей аналогичного периода прошлого года, снизившись на 13% год к году.

Больше всего средств за последние две недели россияне направили на приобретение автотоваров и запчастей – 410 млн рублей. К предыдущим двум неделям расходы в этой категории увеличились на 18%. На втором месте среди трат на весеннее обслуживание автомобилей – расходы на автосервис: на эти цели было направлено почти 180 млн рублей, на 17% больше, чем двумя неделями ранее. На покупку новых летних шин в магазинах, находящихся на эквайринговом обслуживании ВТБ, россияне потратили за две недели вдвое больше, чем за две недели до этого. А на замену шин с зимних на летние ушло в 3,5 раза больше, чем за предыдущие две недели.

Кроме того, за две недели россияне потратили свыше 190 млн рублей на бензин – это на 5% больше, чем двумя неделями ранее. На столько же увеличилось и количество транзакций на АЗС, работающих на эквайринге ВТБ. Между тем, к аналогичному периоду прошлого года, когда из-за пандемии россияне стали чаще предпочитать личный транспорт общественному, количество транзакций на автозаправочных станциях снизилось на 28%, а оборот – на 23%. Средний чек снизился на 5% и составил 1,1 тыс. рублей.

В Москве с наступлением теплой погоды тенденции оказались сопоставимы с общероссийскими. В автомагазинах за последние две недели жители города потратили 100 млн рублей – на 13% больше, чем за предыдущий период. На 20% за две недели увеличились расходы москвичей на автотосервис – до 66 млн рублей. Московские магазины шин увеличили выручку в 2,5 раза, станции по замене шин – в 5 раз. На бензин москвичи потратили за последние 2 недели 58 млн рублей, на 7% больше, чем неделей ранее, при этом количество транзакций увеличилось на 16%. Средний чек показал снижение на 4% и остался на среднероссийском уровне.

«Для автомобилистов весна стартует тогда, когда дороги освобождаются от снега. В этом году, несмотря на обильные снегопады в конце зимы и начале календарной весны, снег в столице и городах европейской части России растаял на дорогах довольно быстро, поэтому часть автовладельцев поспешила подготовить автомобиль к весне. Однако ажиотаж в автосервисах и станциях шиномонтажа продлится до конца апреля, так как многие, опасаясь весенних заморозков и гололеда, предпочитают дождаться устойчивой теплой погоды», - говорит Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.