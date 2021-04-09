В Краснодаре арестовали подростка, ударившего битой прохожую

Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

Следственный отдел Прикубанского округа продолжает расследование уголовного дела против 16-летнего парня, напавшего на прохожую с битой.

Напомним, что инцидент случился 5 апреля около многоквартирного дома на улице Заполярной в Краснодаре. Подросток распивал спиртные напитки во дворе. В это же время мимо проходила женщина, которая решила сделать парню замечание, за что получила битой по голове.

Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения. Правоохранителям удалось задержать нападавшего даже не смотря на то, что тот был в шапке. Отметим, что парень во всем признался и рассказал следствию подробности случившегося.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

Сейчас хулиган находится под стражей.

- В рамках следствия будут изучены условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, а также какие меры принимались органами системы профилактики для недопущения совершения подобных преступлений, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Расследование продолжается.