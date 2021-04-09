В Сочи зацвело редкое ядовитое растение

Фото: сочинский нацпарк

В горах Сочи зацвело редкое растение Leucojum, что в переводе означает белая фиалка. Или еще его называют Белоцветник летний. Его белые цветы напоминают одновременно и подснежники, и ландыши.

Фото: сочинский нацпарк

- Это очень редкий вид растений, и эти цветы растут у нас, в Сочи, - говорят в национальном парке курорта. – Цветут они до трех недель. И обычно растут в заболоченных участках. А еще это растение – ядовитое и занесено в Красную книгу. Так что рвать его нельзя.

Фото: сочинский нацпарк

А тем временем в Сочи для посетителей открыли каньон «Белые скалы».

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